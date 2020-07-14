Başkan Ataç'ın 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Başkan Ataç'ın 15 Temmuz mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 15 Temmuz 2016'da meydana gelen hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında Türk milletinin hiçbir otoriteye karşı boyun eğmeyeceğini vurgulayan Başkan Ataç, "15 Temmuz 2016'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 15 Temmuz tarihi, her zaman demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak anımsanacak. Bu saldırı karşısında tüm siyasi partilerimizin kararlı duruşu, yüce Türk Milleti'nin Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkması, demokrasi dışı girişimin başarılı olmasına engel oldu. Bu süreçte birçok vatandaşımız ve güvenlik görevlimiz hayatını kaybederken, tarihinde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nin ve demokrasimizin temsil merkezi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalar düştü. Darbelerin karanlık yüzünü defalarca görmüş Türk halkı, siyasi parti ve etnik köken gözetmeksizin bu saldırı karşısında dimdik durdu. Çok iyi bilinmelidir ki, Türk Milleti sivil ya da askeri hiç bir otoriter gücün kendi egemenliğini yok saymasına, laik ve demokratik yönetim şeklinin ortadan kaldırılmasına izin vermeyecektir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." Unutulmamalıdır ki; hiçbir güç, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik ve barış içinde yaşama arzusunun önüne geçemez. Bu duygularla darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı dileklerimi iletirken, gazilerimize ve halkımıza şükranlarımı sunuyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç'ın 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:26 Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı 20:16 Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 19:16 Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi 19:14 Tayvan Parlamentosu karıştı! Vekiller birbirine girdi 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi sonunda yakalandı
20:26
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
20:16
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi
19:16
Tayvan Parlamentosu karıştı! Vekiller birbirine girdi
19:14
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü
14:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 22:21:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ataç'ın 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]