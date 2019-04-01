Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'ın 2. İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü Mesajı

Başkan Ataç'ın 2. İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü Mesajı

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'ın 2. İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü Mesajı, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, "Büyük zafere giden yolda önemli bir dönüm noktası olan 2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümünü 1 Nisan'da coşkuyla kutluyoruz. 1921 yılının 23 Mart'ında başlayıp 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece sona eren 2. İnönü Savaşları Batı Cephesi'nde düşmana ağır kayıplar verdirdi. Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'ya gönderdiği kutlama mesajında, "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz" derken, 2. İnönü Zaferi'nin önemine işaret etmekteydi. 2. İnönü Zaferi'nin yıldönümünde, kurtuluş savaşımızın büyük komutanlarından İsmet İnönü'yü ve şehitlerimizi, saygı ve minnetle anıyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:38 Kaynak: İHA

23 Mart, Ahmet Ataç, Tepebaşı, İnönü, Güncel
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