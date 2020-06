Başkan Ataç'ın Dünya Çevre Günü mesajı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Çevre sorunları karşısında çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağız" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mesajında, çevre sorunlarına dikkat çekerken çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağını kaydetti. Ataç, "Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile çevreye verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi korumayı da sürdürüyoruz. 2013 yılında Brüksel'de Avrupa Birliği Parlamentosu'nda imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin, gönüllü olarak yenilenebilir enerji kullanımı ve etkin enerji tüketiminin artırılmasını desteklemeleri amacıyla, 2008 yılından bu yana, Avrupa'da yürütülen önemli bir eylemdir. Baz alınan 2030 yılı için her bir hedef için çalışmalar yapan belediyemiz, taraf olduğumuz Belediye Başkanları sözleşmesini güncellemiştir. 2030 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonumuzu azaltma hedefimizi yüzde 23'ten yüzde 40'a yükselttik. Sözleşme revize edilmiş olup 'İklim ve Enerji için Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne Tepebaşı Belediyesi olarak tekrar taraf olduk. Bu kapsamda belediye bünyesinde oluşturduğumuz Sürdürülebilirlik Merkezimiz, 17 küresel hedefi gerçekleştirmeye yönelik 2030 gündemi için çalışmalarına devam ediyor ve çevre konulu çalışmalarımızın merkezini oluşturuyor. Hizmet binamızdaki güneş enerjisi panellerimiz ile enerji üretirken tasarruf sağlıyoruz. Öte yandan 2009 yılından bu yana geri dönüşüm uygulamaları kapsamında kazanımını sağladığımız tonlarca ambalaj atığı topluyoruz. Her bir atık grubu için uygun aparatları, vatandaşlarımızın kolay şekilde ulaşabileceği şekilde ilçe geneline yerleştirmiş durumdayız. Bu gayretlerimiz neticesinde Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini Eskişehir'de alan ilk belediye oldu. Çocuklarımızın bilinçlendirilmesi ve çevre duyarlılığı kazanması için de çalışmalarımız sürüyor. Okullarda gerçekleştirdiğimiz çevre bilinci konulu eğitimlere 2010 yılından bu yana devam ediyoruz. Ayrıca Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi ile de çocuklarımıza dünyayı tanıtmayı, çevre bilinci aşılamayı sürdürüyoruz. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için önlem almak, Tepebaşı'nda yaptığımız gibi sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmek zorundayız. Çevre sorunları karşısında çözüm üretmeye yönelik tüm çalışmaların her zaman yanında olacağımızı ifade etmekten büyük mutluluk duyuyor, hemşehrilerimin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR