Başkan Ataç'ın Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Ataç'ın Dünya Engelliler Günü mesajı

02.12.2020 14:19
Başkan Ataç'ın Dünya Engelliler Günü mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak,"Engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yeterek, kimseye muhtaç olmadan, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak,

"Engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yeterek, kimseye muhtaç olmadan, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri en büyük amacımızdır" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Ülkemizdeki engelli birey sayısının nüfusa oranının yüzde 12,29 olduğunu belirten Başkan Ataç mesajında, "Engelli bireylerimiz, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır ve sorunlarına dikkat çekilerek kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmamız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir toplum, kendi engellilerine sahip çıkan, onların üretime katılmasını sağlayan koruyucu olanakları sağlayan bir toplumdur. Ülkemizde nüfusun yüzde 12,29'u, engelli bireylerimizden oluşuyor. Engellilerin herkes gibi 365 gün yaşadığı gerçeğini görmezden gelemeyiz. Onların sorunlarını sadece 1 gün için gündeme getirilmemesinin yetersiz olduğuna inanıyorum. Engellilerimiz için pozitif ayırımcılık şarttır. Herkes bir anda engelli olabilir veya öyle doğabilir. Bunu asla göz ardı etmemeliyiz. Birçok engelli vatandaşımız sanatta, sporda, siyasette, iş hayatında fırsat ve imkan verildiğinde neleri yapabileceklerini, gurur duyulacak başarılara imza atacaklarını göstermiştir. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak engelli bireylerimizin hayata tutunabileceği, yaşamlarını kolaylaştıracak, özgüven sağlayacak ve gelir elde edecekleri, Türkiye'ye örnek olacak, ilk niteliğinde çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. 'Hobi değil istihdam' anlayışı ile hayata geçirdiğimiz Engelliler Montaj Atölyesi ve Gökkuşağı Kafe gibi çalışmalarımız da tüm Eskişehir'in yüz akı projeler olarak tarihe geçmiştir. Tepebaşı Belediyesi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ile birlikte Türkiye'de bir ilk olarak Engelliler Montaj Atölyesi'ni de hayata geçirdi. EOSB Başkanı Nadir Küpeli ile birlikte hayata geçirdiğimiz ve özel bireylerimizin istihdamını sağlayan bu projenin, Türkiye'deki tüm OSB'lere örnek olmasını temenni ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yeterek, kimseye muhtaç olmadan, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hayat sürmeleri için daha iyi koşullara kavuşturuluncaya kadar gayretle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'ın Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Ataç'ın Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Ataç'ın Dünya Engelliler Günü mesajı

Dünya Engelliler Günü, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç'ın Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika


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