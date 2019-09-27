Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'ın ev ziyaretleri devam ediyor
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Başkan Ataç'ın ev ziyaretleri devam ediyor

1 saat önce

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Zafer Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam ailesine konuk oldu.

Başkan Ataç'ın ev ziyaretleri devam ediyor, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Zafer Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam ailesine konuk oldu.


Başkan Ataç, vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç, Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Duygu-Tuncer Yeşilçam ailesini ziyaret etti. Bir süre aile fertleriyle sohbet eden Ataç, geçen ay sünnet düğünü olan 8 yaşındaki Yağız Yeşilçam'ı da tebrik ederek ilkokul öğrencisine derslerinde başarılar diledi.


Başkan Ataç'a aile bireyleri tarafından kendi el emekleriyle yaptıkları bir anahtarlık hediye edilmesinin ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Zafer Mahallesi, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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