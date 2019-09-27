Başkan Ataç'ın ev ziyaretleri devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında Zafer Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam ailesine konuk oldu.



Başkan Ataç, vatandaşların evlerine konuk olmaya devam ediyor. Son olarak Başkan Ataç, Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Duygu-Tuncer Yeşilçam ailesini ziyaret etti. Bir süre aile fertleriyle sohbet eden Ataç, geçen ay sünnet düğünü olan 8 yaşındaki Yağız Yeşilçam'ı da tebrik ederek ilkokul öğrencisine derslerinde başarılar diledi.



Başkan Ataç'a aile bireyleri tarafından kendi el emekleriyle yaptıkları bir anahtarlık hediye edilmesinin ardından ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR