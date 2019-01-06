Başkan Ataç'ın Ev Ziyaretleri Sürüyor

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinde Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatandaşlar ile hemen her fırsatta bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ev ziyaretlerine devam eden Başkan Ataç, Esentepe Mahallesi
'nde ikamet eden 92 yaşındaki İbrahim Çavuş
ve ailesinin evine konuk oldu. Burada aile ile sohbet eden Başkan Ataç, İbrahim Amca'ya da sağlıklı günler temennisinde bulundu. Ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Çavuş ailesi de Başkan Ataç'a teşekkür etti. Ziyaretinde bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Eskişehirli vatandaşlar ile çarşı, pazar, cadde, sokak, ev ve iş yerlerinde; kısacası her yerde bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu birlikteliğimiz yılın her günü, günün her saati sürüyor. Bugün de İbrahim Amcamızın evindeydik. Kendisine ve ailesine sağlıklı günler diliyorum. Eskişehirli hemşehrilerime, gittiğimiz her yerde bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu birlikteliğimiz hiç bitmeyecek" şeklinde konuştu.
Ev ziyareti, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR