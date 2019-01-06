Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'ın 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Sürüyor

Başkan Ataç'ın 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Sürüyor

38 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatandaşların çocuk sahibi olma mutluluğunu paylaştığı 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Ataç'ın 'Hoş Geldin Bebek' Ziyaretleri Sürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, vatandaşların çocuk sahibi olma mutluluğunu paylaştığı 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hoş Geldin Bebek ziyaretleri kapsamında Eskişehirlilerin çocuk sevincini paylaşmaya devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Batıkent Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Yıldırım ve Emine Yıldırım çiftinin evine konuk olarak ailenin üçüncü çocuğu Engin'e hayırlı bir ömür temennisinde bulundu. Tepebaşı Belediyesi Meclis üyesi Canan Adlım'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç, evde bulunan misafir ailelerin çocuklarıyla da zaman geçirerek oyuncak hediye etti. Daha sonra Engin bebeği kucağına alan Ataç, aileyi tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Yıldırım ailesi de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:43 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Bebek, Güncel
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