Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'ın İnsan Hakları Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Ataç'ın İnsan Hakları Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Ataç'ın İnsan Hakları Günü mesajı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'ın İnsan Hakları Günü mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ataç, mesajında, "İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edildiği gün olan 10 Aralık tarihinde kutlanıyor. Bu önemli günde insan hakları ihlalleri bir kez daha gündeme taşınıyor ve çözüm yolları konuşuluyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre, bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. Ancak ne yazık ki, dünyanın hemen her noktasından insan hakları ihlalleri, büyük zulümler ve zorbalıklar ile ilgili üzücü haberler alıyoruz. Beyannamenin imzalanmasının üzerinden geçen 70 yılın ardından, pek çok ülkenin taahhütlerin yerine getirmede son derece geri kaldığını görüyoruz. Oysa bütün hukuk normlarının üstünde olan insan hakları, güvenlik ve uzun vadeli barış için ön koşul niteliğinde. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yaşam hakkının ihlal edilmediği, insan onuruna saygının ve hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir dünya diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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