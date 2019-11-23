Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'ın Öğretmenler Günü mesajı
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Başkan Ataç'ın Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'ın Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ataç, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"İlk eğitime aile ortamında ve anne kucağında başlayan bireyin okul öncesi eğitimle birlikte tanıştığı öğretmen, onun kişiliğinin oluşmasında da önemli bir yere sahiptir. Toplumun bilinçli, sorgulayan, araştıran ve ülkesine yararlı bireylerden oluşmasında bilgisi ve emeğiyle çaba harcayan öğretmenlerimizin ne denli önemli bir görevi yerine getirdiği ortadadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de, öğretmenin önemini vurgularken, gençliğin toplumun geleceği demek olduğunu ve gelecek nesillerin de öğretmenlerin eseri olacağını belirtmiştir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
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