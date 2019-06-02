Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'ın Ramazan Bayramı mesajı
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Başkan Ataç'ın Ramazan Bayramı mesajı

9 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'ın Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç mesajında, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, bayrama erişmenin mutluluğu içindeyiz. Bu topraklarda yüzlerce yıldır, bayramların özünde dargınlara son vermek, barışmak ve kucaklaşmak var. Bu bayramda da kırgınlıkları unutmalı, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Geleceğe olan inancımızı her koşulda korumalı, en önemlisi hoşgörü, barış ve kardeşlik ortamının toplumun tüm kesimlerinde oluşması için çaba harcamalıyız. Kaynaklarımızın adil paylaşıldığı, yoksulluk ve işsizliğin olmadığı, birlikte ürettiğimiz, emeğin değer bulduğu, güvenlik kaygısı yaşamadığımız, herkesin birlik ve beraberlik içinde olduğu bir ülke hepimizin ortak hedefi olmalı. Öncelikle acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyan şehit ailelerimizin, gazilerimizin, hemşerilerimin, sevgili çocuklarımızın ve tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten duygularla kutluyor, aileleri ve sevdikleriyle, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Ahmet Ataç, Tepebaşı, Ramazan Bayramı, Güncel
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