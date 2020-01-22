Başkan Ataç'ın STK temasları sürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği'ni ziyaret etti.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın, Eskişehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK) ile temasları sürüyor.



Başkan Ataç bu kapsamda merkezi Eskişehir olan Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ayten Tomsuk ve yönetimi, ziyaretinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür ederken dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Tomsuk ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Ataç, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da teşekkür etti.



Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu. - ESKİŞEHİR