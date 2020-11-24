Başkan Ataç: Kadına şiddet insanlık suçudur - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, kadınların maruz kaldığı şiddetin insanlık suçu olduğunu kaydetti.

Başkan Dt. Ahmet Ataç, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajında, kadınların maruz kaldığı şiddet olaylarının son yıllardaki artışına dikkat çekti. Mesajında kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Başkan Ataç, "Ülkemizde meydana gelen kadın cinayetleri, 2000'li yıllar ile birlikte büyük artış göstermiş ve 474 kadınımızın öldürüldüğü 2019 yılı, Türkiye'de son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl olmuştur. Toplumsal yaşantımızın her kademesinde doldurulamaz yerleri olan kadınlarımız, yaşamın içinde eşit olarak var olma mücadelesi verirken; tecavüz, şiddet, istismar ve ölüm ile yok edilen hayatları, içimizi acıtıyor. 2019 yılı Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi araştırmasına göre; 167 ülke arasından kadınlar için hayat kalitesinin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye 114. sırada yer almıştır. Kadına karşı şiddet dünya tarihinde insanlık suçu ve kara bir lekedir. Yaşam hakkının gasp edilmesinin iyi hali ve ceza indirimi olmaması gerektiği, meydana gelen her kadın cinayeti sonrası anlaşılmakta fakat gerekli düzenlemeler bir türlü yapılmamaktadır. 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam 369 kadınımız, cinayetlere kurban gitti. Bu rakam düşünüldüğünde; Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adı ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir. Bizler ise yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, dün olduğu gibi bugün de kadına yönelik şiddete, yine kadın-erkek kol kola karşı çıkacağız. Bu düşünceler ile tüm kadınlarımızı selamlıyor, yaşam hakları elinden alınmış tüm kadınlarımızı ise saygıyla anıyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR