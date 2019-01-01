Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Kahvehane Ziyaretlerini Sürdürüyor

Başkan Ataç Kahvehane Ziyaretlerini Sürdürüyor

27 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretlerinde Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ataç Kahvehane Ziyaretlerini Sürdürüyor, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretlerinde Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.

Başkan Ataç, Aşağı Söğütönü ve Yukarı Söğütönü Mahallelerinde kahvehane ziyaretinde bulunarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile birlikte çay içerek şehir meseleleri üzerine sohbet eden Başkan Ataç, belediye hizmetleri hakkında da bilgiler verdi. Vatandaşların soru ve taleplerini de dinleyen Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi'ni göreve geldiğim günden bu yana vatandaşlar ile birlikte yönetiyoruz. Asla ulaşılamayan bir belediye başkanı olmadım, makam odamızın kapısı hiçbir zaman kapanmadı. Zaten zamanımızın çoğu da Eskişehirliler ile birlikte geçiyor. Bugünde Aşağı ve Yukarı Söğütönü'nde mahalle sakinlerimiz ile sohbet ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Bizi gittiğimiz her yerde sıcaklık ile karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Her zaman aynı mekanlarda buluşmaya, bir arada olmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Mahalle sakinleri de Başkan Ataç'a ziyaretinden ve verdiği bilgilerden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da, 14 Yaşındaki İki Kafadar Kar Evi Yaptı Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:14:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Kahvehane Ziyaretlerini Sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]