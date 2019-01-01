Başkan Ataç Kahvehane Ziyaretlerini Sürdürüyor
27 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretlerinde Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, gerçekleştirdiği kahvehane ziyaretlerinde Eskişehirliler ile buluşmaya devam ediyor.
Başkan Ataç, Aşağı Söğütönü ve Yukarı Söğütönü Mahallelerinde kahvehane ziyaretinde bulunarak vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile birlikte çay içerek şehir meseleleri üzerine sohbet eden Başkan Ataç, belediye hizmetleri hakkında da bilgiler verdi. Vatandaşların soru ve taleplerini de dinleyen Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi'ni göreve geldiğim günden bu yana vatandaşlar ile birlikte yönetiyoruz. Asla ulaşılamayan bir belediye başkanı olmadım, makam odamızın kapısı hiçbir zaman kapanmadı. Zaten zamanımızın çoğu da Eskişehirliler ile birlikte geçiyor. Bugünde Aşağı ve Yukarı Söğütönü'nde mahalle sakinlerimiz ile sohbet ettik, görüş alışverişinde bulunduk. Bizi gittiğimiz her yerde sıcaklık ile karşılayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Her zaman aynı mekanlarda buluşmaya, bir arada olmaya devam edeceğiz" diye belirtti.
Mahalle sakinleri de Başkan Ataç'a ziyaretinden ve verdiği bilgilerden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:47 Kaynak: İHA
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