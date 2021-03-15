Başkan Ataç: "Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyoruz" - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin tamamlanma aşamasına gelen inşaat çalışmalarını yerinde incelerken, "Hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ile kentimize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin iş birliği ile kente değer katacak yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Özöğüt ailesinin inşaat giderlerini karşıladığı Yaşam ve Bakım Merkezi'nin yapımı, Aralık 2018'de imzalanan protokolün ardından tamamlanma aşamasına geldi. Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan yeri Tepebaşı Belediyesi tarafından, inşaat giderleri ise Özöğüt ailesi tarafından karşılanan Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, 72 yatak kapasitesine sahip olacak. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi'nin toplam inşaat alanı ise 4 bin 684 metrekareden oluşuyor.

Merkezi yerinde inceleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Ataç incelemelerinin ardından, "Kentimize yakışır bir tesisi daha tamamlıyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Tesisimizde 34 tane 2 kişilik oda, 2 adet süit oda ve 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak merkez; mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık atölyesi, doktor odası, revir gibi alanları da bünyesinde barındıracak. Tamamlanacak küçük çalışmaların ardından tesisimiz Eskişehir'e hizmet vermeye hazır hale gelecek. Hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ile kentimize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Şehrimize şimdiden hayırlı olmasını dilerken, Özöğüt ailesine de bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ataç'a incelemelerinde Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Rıfkı Ustaoğlu da eşlik etti. Metin Özöğüt Yaşam ve Bakım Merkezi, yakın zamanda kent halkının hizmetine sunulmuş olacak. - ESKİŞEHİR