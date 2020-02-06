Başkan Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Başkan Ataç, Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Keskin Mahallesi sakinleri ile buluştu. Başkan Ataç, "Tepebaşı'nda hizmet, her noktaya eşitçe dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor" dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi sorumluluk alanındaki kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Son olarak Keskin Mahalle Muhtarlığını ziyaret eden Başkan Ataç, Mahalle Muhtarı Hasan Kayhan ve azalarının yanı sıra mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler'in de bulunduğu buluşmada Başkan Ataç, Kayhan ve Keskinliler ile mahallede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Muhtar Kayhan, Başkan Ataç'a mahalle sakinleri adına teşekkür etti.


"Kent merkezinden en uzak noktaya kadar"


Tepebaşı'nda hizmetin her noktaya eşitçe dağıldığına vurgu yapan Başkan Ataç ise, "Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alma hakları, bizim için en az kent merkezinde yaşayanlarınki kadar kutsal. Çalışmalarımızı da bu anlayış ile sürdürüyoruz. Tepebaşı'nda hizmet, her noktaya eşitçe dağılıyor. Kaliteli belediyecilik, sadece merkeze değil, her noktaya ulaşıyor. Mahalle sakinlerimiz de bunu çok iyi hissediyor ve biliyor. Kentimizin her noktasına, her eve rahatlıkla gidebiliyor ve vatandaşımız ile bir araya gelebiliyorsak; bunu eşitçe sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde yapabiliyoruz. Kent merkezinden en uzak noktaya kadar, Tepebaşı'nın bir bütün halindeki gelişimi devam edecek" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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