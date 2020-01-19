Başkan Ataç Kırımlılar ile buluştu - Son Dakika
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Başkan Ataç Kırımlılar ile buluştu

22 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kırım Derneği'nin geleneksel dayanışma gecesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç Kırımlılar ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Kırım Derneği'nin geleneksel dayanışma gecesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.


Eskişehir Kırım Derneği'nin Batıkent Mahallesi'nde düzenlenen gecesine katılan Başkan Ataç, burada çok sayıda Eskişehirli Kırım Tatarı ile buluştu. Geceye Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede Kırım halk oyunlarından örnekler sergilenirken, Başkan Ataç da dernek üyeleri ile sohbet etti.


"Kırım ile kardeş şehir bağımız var"


Etkinlikte konuşan Başkan Ataç, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Bu güzel gecelerin düzenlenmesi o kadar önemli ki. Çünkü aynı şehirde, aynı mahallede hatta aynı sokakta oturup da hayat telaşından birbirimizi göremeyebiliyoruz. Bu toplantılarda sosyalleşiyor, sohbet ediyor, birbirimizin hatırını soruyoruz. Kırım ile kardeş şehir bağımız var, diliyorum sorunlar çözülür ve hasret gideririz. Bu gecelerde bir araya gelerek moral bulmak çok önemli. Tepebaşı Belediyesi ile Kırım Derneği arasındaki dayanışma ve iş birliği de devam edecek. Bu güzel gecede emeği geçen Evren Olcay ve yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.


Başkan Ataç vatandaşlar ile bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:35 Kaynak: İHA
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