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Başkan Ataç Kırkalılar ile buluştu

9 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Dayanışma Şenliği'ne katıldı.

Başkan Ataç Kırkalılar ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 6. Geleneksel Dayanışma Şenliği'ne katıldı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kırka Mahallesi Çörez Yaylası'nda gerçekleştirilen 6. Geleneksel Dayanışma Şenliği'nde çok sayıda vatandaş ile buluştu. Etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve çok sayıda Kırkalı vatandaş katıldı. Programda dernek başkanı Özer Ülker ve Kırkalılar ile selamlaşan Başkan Ataç vatandaşlar ile uzun süre sohbet etti.


Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Kırkalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğimizin 6. Geleneksel Dayanışma Şenliği'nde bir araya gelmek birlik ve beraberliğimize önemli katkılar sağlıyor. Kırkalılar olarak her zaman gösterdiğiniz yakın ilgi ve misafirperverlik için minnettarım. Bugün bu güzel etkinliği düzenleyen ve hepimizi bir araya getiren derneğimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Etkinliğe katılan vatandaşlar da Başkan Ataç ile bol bol fotoğraf çektirirken katılımından dolayı da kendisine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:15 Kaynak: İHA
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