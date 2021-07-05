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Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi; - Son Dakika

Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi;

05.07.2021 14:53
Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi;, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesindeki kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesindeki kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Ataç, "Kırsal mahallelerimize hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz. Tepebaşı'nda merkeze değil herkese hizmet var" dedi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesindeki kırsal mahallelerde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Başkan Ataç ve muhtarların yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler katıldı. Toplantıda Başkan Ataç, kırsal mahalle muhtarlarından gelen soru ve talepleri dinlerken, mahallelerde gerçekleştirilen belediye hizmetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

"Her yere eşit hizmet ilkesi ile çalışıyoruz"

Başkan Ataç kırsal mahalle muhtarlarına hitap ettiği konuşmasında, Tepebaşı'nın ayrılmaz bir bütün olarak gelişmeye devam edeceğini belirterek, "Görüş alışverişinde bulunmamız, sizlerin kırsal mahallelerdeki durumları bizlere iletmeniz çok değerli. Biz, her yere eşit hizmet ilkesi ile hareket eden bir belediyeyiz. Bu ilkeyi sağlamamızda, sizler bizim mahallelerdeki gözümüz, kulağımızsınız. Kırsal mahallelerimize hiçbir ayrım yapmaksızın hizmet ulaştırmaya devam ediyoruz. Tepebaşı'nda merkeze değil herkese hizmet var. Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmet alma hakları, bizim için en az kentte yaşayanlarınki kadar kutsal. Çalışmalarımızı da bu anlayış ile sürdürüyoruz. Siz muhtarlarımız kadar mahalle sakinlerimiz de bunu çok iyi hissediyor ve biliyor. Kentimizin her noktasına, her eve rahatlıkla gidebiliyor ve vatandaşımız ile bir araya gelebiliyorsak; bunu eşitçe sunduğumuz kaliteli hizmet anlayışımız sayesinde yapabiliyoruz. Kent merkezinden en uzak noktaya kadar, Tepebaşı'nın bir bütün halinde gelişimi devam edecek" diye konuştu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise "Siz mahalle muhtarları belediyelerimiz ile iş birliği halindesiniz ve pandemi döneminde de yoğun bir çalışma süreci geçiriyorsunuz. Bu toplantıda yer almamın en önemli sebebi ise sizlerin Meclis'e taşınması gereken sorunlarınızdan haberdar olmak istememdir. Sizler tarımla, hayvancılıkla iç içesiniz. Ahmet Başkanımız da sizler için olanca gücü ile çalışıp çabalıyor. Ola ki Ankara'dan yapılması gereken hususlar varsa diye ben de sizleri dinlemek istedim. Tüm sorunlarınızda yanınızda olmaya, sesinizi duyurmaya çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler de sorunların çözümünde Başkan Ataç'ın muhtarların yanında olduğunu belirterek, "Bu toplantılar sayesinde mahallelerimizdeki sorunlarımızı dile getirme şansı buluyoruz. Çözüm noktasında Ahmet Başkanımız her zaman yanımızda. Bunun için teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Toplantıda daha sonra Başkan Ataç, muhtarların soru ve taleplerini dinledi. Buluşma, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi;
Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi;
Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi;

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Ataç kırsal mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi; - Son Dakika


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