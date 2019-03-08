Başkan Ataç Kırsalda 3 Bin Kadın ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kırsal mahalleli kadınlar ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kırsal mahalleli kadınlar ile bir araya geldi. Kızılinler ve Cumhuriyet Mahallelerinde yaklaşık 3 bin kadın ile buluşan Başkan Ataç, "Ben bu tek günlük kutlamaları çok sevmiyorum. 365 gün bu hayatta berabersek; sizlerin 365 gün baş tacı olmanız gerekli" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi işbirliğinde kırsal mahallelerde düzenlenen etkinliklere katıldı. Kızılinler ve Cumhuriyet Mahallelerinde düzenlenen programlarda yaklaşık 3 bin kadın ile bir araya gelen Başkan Ataç, kadınların gününü kutladı. İlk olarak Kızılinler Mahallesi'nde kadınlar ile bir araya gelen Başkan Ataç burada vatandaşlar ile sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç'ın da katıldığı programda ilk konuşmayı yapan Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Serpil Çamoğlu, "Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kırsalda, sizlerle olmaya karar verdik. Sizler sofranıza, ailenize, toprağınıza, evinize büyük emekler veriyorsunuz. Hepimiz çalışan kadınlarsınız ama haklarımızı ne kadar alıyoruz? Bugün emeklerini hayatları boyunca devam ettiren sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Özgürlük, eşitlik, ekonomik eşitlik istiyoruz. Sosyal hayatta, ekonomide, siyasette eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Kız çocuklarımıza iyi eğitim vermek, okutmak istiyoruz. Kadın cinayetleri, çocuk evlendirmeleri, taciz olaylarını istemiyoruz. Yolda yürürken korkmak istemiyoruz. Bu günün kardeşlik, barış içinde ve birlikte, 365 gün sürmesini diliyorum" diye konuştu.



Kızılinler Mahalle Muhtarı İsmail Kızılinler ise konuşmasında, "Bu güzel ortamı bizlere sunan Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle 45 yıllık eşime ben de bu güzel günde ilk kez bir çiçek vermek istiyorum" diyerek eşine çiçek takdim etti.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Muhtar Kızılinler'i yaptığı jestten dolayı tebrik etti. Başkan Ataç yaptığı konuşmada ise "Bugün, Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hepinizin ellerinden öpüyor, saygıyla selamlıyorum. Ben bu tek günlük kutlamaları çok sevmiyorum. 365 gün bu hayatta berabersek sizlerin 365 gün baş tacı olmanız gerekli. Ülkemizin son dönemlerinde kadınlar çok sorunlu bir süreçten geçti. Cinayetler artıyor, yaşanmasın istediğimiz olayların sayısı çok fazla, korkunç rakamlar var. Bu sorunların muhakkak çözülmesi gerekiyor. Bu sorunların çözülmesi için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bakıyoruz, yasa üzerinde kadın ve erkek eşit. Ancak kadın istihdamı yüzde 30 civarında, hiç eşitlik yok. Yapılan bir araştırma, rapor var; toplumsal eşitsizlikte Türkiye 149 ülke içinde 130'uncu sırada. Mustafa Kemal Atatürk ise 1934 gibi bir zamanda kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verdi. Ruhu şad olsun, sizleri böylesine önemseyen bir liderdi. Mevlana'nın bir şiirinde geçen dizeleri sizlerle paylaşmak istiyorum; 'Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim. Olur ya... Kalp durur, akıl unutur. Ben dostlarımı ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur.' Ben de sizleri ruhumla seviyorum" diye konuştu.



Etkinlikte daha sonra kadın madencilerden oluşan tiyatro ekibi küçük bir piyes sergiledi. Kızılinler Mahallesi gerçekleştirilen etkinlik, Mehmet Özel'in Türk halk müziği dinletisi ile sona erdi. Başkan Ataç'ın bir sonraki durağı ise Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği oldu. Burada da yaklaşık bin 500 kırsal mahalleli kadın ile buluşarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü tebrik etti.



Etkinlikte mahalleli kadınlar adına Başkan Ataç'a hitap eden Perihan Altındiş, "Bu güzel etkinliği bizlere hazırlayan Ahmet Ataç Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Serpil Çamoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde de birer konuşma yaparak kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü tebrik etti.



Başkan Ataç Cuma namazını kıldıktan sonra mahalleden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı