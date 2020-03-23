Başkan Ataç korona virüs konusunda tavsiyelerde bulundu - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Korona virüse yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, vatandaşların alacağı kişisel önlemlerin kritik olduğuna dikkat çekti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Korona virüs tehlikesine karşı alınacak tedbirlerin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplumun sağduyu ve birliktelik duygusu ile hareket etmesinin önemine dikkat çeken Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak Korona virüsün ülkemizde belirlenmesinin ardından, sorumluluk alanımızda gerekli tedbirleri hızla aldık. Öte yandan önce sağlık ilkesi ile belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklerimizin ertelenmesine karar verdik. İlçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz tedbir amaçlı dezenfekte çalışmaları, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilaçları ile belirlenen program çerçevesinde sorunsuz biçimde devam ediyor. Bir hekim olarak, yaptığımız bu çalışmalar ile birlikte vatandaşlarımızın alacağı bireysel önlemler de büyük önem taşıyor" dedi.

"Tedbirli olurken panik yapmamalıyız"

Bilim otoritelerinin ve yetkili mercilerin dikkate alınarak soğukkanlılık ile hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Ataç, "Öncelikle bireysel olarak hijyen kurallarına uymamız çok önemli. Korunmada en önemli faktörlerden birisi el temizliği. Ellerimizi normal sabunla 20 saniye olmak üzere sık sık yıkayalım. Herhangi bir şekilde paniğe kapılmadan, bilim otoriteleri ve yetkili merciler tarafından belirtilen tavsiyeleri göz önünde bulundurmalıyız. Yurt dışından gelen veya izolasyon tavsiyesi alan vatandaşlarımız 14 gün kuralına mutlaka uymalı ve kendilerini izole etmeli. Aynı şekilde yakınları yurt dışından gelen vatandaşlarımız da bu süre zarfında ziyaretten kaçınmalı. Ayrıca mümkün olan en az kişiyle temas kurmalıyız. Sosyal mesafeyi korumalı ve gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Aynı zamanda bu olağanüstü sürecin bilincinde olarak, zorunda kalmadıkça sağlık kuruluşlarını meşgul etmemeliyiz. Tedbirli olurken panik, telaş yapmamayı başarmalıyız. Her zamankinden daha duyarlı hareket ederek, alacağımız önlemlerle sağlık çalışanlarına destek olmamız gerektiğini aklımızda tutmalıyız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR