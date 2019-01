Başkan Ataç, Küçükoral Ailesinin Mutluluğuna Ortak Oldu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 59'uncu yaş gününü kutlayan Hüseyin Küçükoral ve ailesinin mutluluğuna ortak oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirliler ile hemen her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor.



Son olarak Küçükoral ailesinin Fatih Mahallesi'ndeki evine konuk olan Başkan Ataç, burada baba Hüseyin Küçükoral'ın 59. yaş günü kutlamasına katıldı. Aile ile birlikte Hüseyin Küçükoral'ın yeni yaşını tebrik eden Başkan Ataç, mutlu yıllar temennisinde bulundu. Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Yemenici'nin de bulunduğu kutlamada Küçükoral ailesi de Başkan Ataç'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.



Eskişehirliler ile yılın her günü birlikte olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ataç, "Eskişehirli vatandaşlarımız ile yılın 365 günü iç içeyiz. Sağ olsunlar, hem iyi günde hem de zor günde bizleri hanelerinden ayırt etmiyorlar. Bugün de Küçükoral ailesinin evinde doğum günü mutluluğunu paylaştık, kendisine bir kez daha nice seneler diliyorum. Gittiğimiz her yerde kendi evimizde gibiyiz. Bunu hissettiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Başkan Ataç, Hüseyin Küçükoral'ın doğum günü pastasını üflemesinin ardından evden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

