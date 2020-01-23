Başkan Ataç, mahalle muhtarlarına ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Çetin Aydın'ı ziyaret etti. Başkan Ataç, "Tepebaşı Belediyesi'nin başarısında, vatandaşlarımızın yüksek memnuniyetinde muhtarlarımız ile diyaloğumuzun önemli bir payı var" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahalle muhtarları ile temaslarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Çetin Aydın ve azalarını ziyaret etti. Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler'in de bulunduğu buluşmada, mahallelerde gerçekleştirilen çalışma ve hizmetler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Aydın, Başkan Ataç'a belediye çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.



Belediye başkanlarının, muhtarlar ile iletişim içinde olmasının önemine vurgu yapan Başkan Ataç ise "Muhtarlarımız ile sürekli olarak diyalog halindeyiz. Tepebaşı Belediyesi'nin başarısında, vatandaşlarımızın yüksek memnuniyetinde muhtarlarımız ile diyaloğumuzun önemli bir payı var. Tüm muhtarlarımıza kapımız sonuna kadar açık, her ortamda bir arada olmaya ve Tepebaşı'nın daha iyi noktalara gelmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR