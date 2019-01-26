Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Mobilyacı Esnafı Temsilcileri ile Buluştu

Başkan Ataç Mobilyacı Esnafı Temsilcileri ile Buluştu

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ile buluştu.

Başkan Ataç Mobilyacı Esnafı Temsilcileri ile Buluştu, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ile buluştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, meslek odalarının temsilcileri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Eskişehir Marangozlar ve Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Kalkan ve beraberindekiler, oda çalışmaları ve mobilyacı esnafının durumu hakkında Ataç'a bilgiler verdi. Kalkan ayrıca önümüzdeki seçim döneminde de Başkan Ataç'a başarılar dileyerek çalışmalarının devamını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür etti. Buluşma, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

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