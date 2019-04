Başkan Ataç Muhtarlar ile Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda göreve seçilen mahalle muhtarları ile buluşmasında, "Görüşünüz ne olursa olsun, vatandaşlarımızın refahı için hep birlikte çalışacağız. Benim için her zaman önemli olan şey insan varlığıdır. Her zaman söylediğim gibi en iyi siyaset, hizmettir" dedi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde göreve seçilen mahalle muhtarları ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Kent merkezi ile birlikte kırsal mahalle muhtarlarının da yoğun katılım gösterdiği etkinlikte Başkan Ataç, muhtarlar ile tek tek selamlaştı. Programda mahalle muhtarları adına ilk konuşmayı yapan Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, "Bu güzel bahar sabahında Ahmet Ataç'a bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz. Kendisinin yardım ve destekleri ile inşallah 5 sene hep birlikte verimli bir biçimde çalışacağız. Yeni dönemin kentimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"En iyi siyaset hizmettir"



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında Eskişehir'e hep birlikte hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, "Seçim süreci geride kaldı, kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Kazanan tüm muhtar arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kadın muhtarlarımızın sayısının artmış olmasından dolayı da mutluyum. Bazılarınız ile zaten uzun zamandır birlikte çalışıyoruz ve ilçemizi hep birlikte güzel yerlere getirdik. Kırsalı ile kenti ile bundan sonra da hep birlikte çalışmaya ve Tepebaşı'nı daha güzel günlere taşımaya devam edeceğiz. Beni zaten iyi tanıyorsunuz, ilk kez seçilen arkadaşlarım için de söyleyeyim; ben kimsenin siyasi görüşüne bakmam. Seçim sürecinde de şahit olduğunuz gibi tüm adaylara tarafsız kalırım ve seçilen muhtarlarımız ile uyum içinde çalışırım. Görüşünüz ne olursa olsun, vatandaşlarımızın refahı için hep birlikte çalışacağız. Benim için her zaman önemli olan şey insan varlığıdır. Her zaman söylediğim gibi en iyi siyaset, hizmettir. Kaliteli ve eşit bir şekilde hizmet ettiğinizde vatandaşımız da zaten sizden desteğini esirgemez. İyi hizmet ile birlikte güzel insani ilişkiler kurmak da çok önemli. İyi hizmet ile birlikte iyi ilişkiler de kurarak bu 5 yılı verimli biçimde geçireceğiz. 1999'dan beri de hiçbir mahallemizin işini aksatmadık. Bu anlayış ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Böylelikle Tepebaşı tüm Türkiye'nin örnek gösterdiği, farklı illerden insanları ağırlayan ve beğenilen bir yer olmaya devam edecek. Tepebaşı'nın, şehrimizin kıymetini bilelim ve var gücümüz ile hizmet edelim. İnsanımızı mutlu ettiğimizde biz de mutlu olacağız. El birliği ve dayanışma ile bu mutluluğu sağlayacağız" şeklinde konuştu.



Program hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

