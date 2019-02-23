Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Nilhan Bebeğe 'Hoş Geldin' Dedi

Başkan Ataç Nilhan Bebeğe 'Hoş Geldin' Dedi

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri kapsamında 35 günlük Nilhan'ın ailesini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Başkan Ataç Nilhan Bebeğe 'Hoş Geldin' Dedi, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri kapsamında 35 günlük Nilhan'ın ailesini ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı.

Başkan Ataç, son olarak Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Işık çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Aileye yeni katılan henüz 35 günlük Nilhan bebeğin getirdiği sevinci paylaşan Başkan Ataç, Merve-Mümin Işık çiftini tebrik etti. Başkan Ataç, "Işık çiftinin sevincine ortak olmak benim için de büyük bir mutluluk oldu. Nilhan bebeğe bir ömür boyu sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Ülkenin geleceği olan çocuklarımızın iyi yetişmeleri ve onlara güzel, yaşanılabilir bir kent oluşturmak için çalışıyoruz. Tüm çiçeği burnunda anne ve babalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Işık ailesi de dileklerinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti. Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:55 Kaynak: İHA

Zafer Mahallesi, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Bebek, Yaşam
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