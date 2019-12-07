Başkan Ataç, Noyan Rona ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, uzun yıllardır Çin'de diplomatlık yapan Noyan Rona'yı ağırladı.



Buluşmada Başkan Ataç, Rona'ya Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışma ve projeleri hakkında bilgiler verdi.



Başkan Ataç'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Rona, " Eskişehir'e uzun zamandır gelmek istiyordum, bu fırsatı bulduğum için mutluyum. Benim için hem öğretici hem de çok teşvik edici bir deneyim oldu. Çin'e döndüğümde Eskişehir'i çok güzel bir şekilde anlatacağım. Ahmet Ataç ile tanıştığım için büyük bir onur duydum. Burada belediyeciliğin çok başarılı bir yönünü gördüm. Eskişehir, kendi imkanlarını kullanması açısından çok güzel bir örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.



"İlerleyen zamanlarda Çin'de güzel birliktelikler yaşarız"



Başkan Ataç da "Sevgili dostumuz Noyan Rona, Türkiye'yi Çin'de en iyi şekilde temsil ediyor. Eksik olmasın ziyareti ile bizi mutlu etti. Diliyorum ilerleyen zamanlarda Çin'de güzel birliktelikler yaşarız. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



Buluşmada Başkan Ataç, Rona'ya günün anısına Yunus Emre'nin camdan bir figürü ve "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabını armağan etti.



Öte yandan, Ataç, konuğu Rona ve beraberindeki heyete belediye hizmet binasında bulunan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini de tanıttı. Ziyaret fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ESKİŞEHİR