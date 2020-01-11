Başkan Ataç öğrencilere Remourban'ı anlattı - Son Dakika
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Başkan Ataç öğrencilere Remourban'ı anlattı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Anadolu Lisesi ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerine, Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji ve sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı.

Başkan Ataç öğrencilere Remourban'ı anlattı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Anadolu Lisesi ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerine, Tepebaşı Belediyesi'nin temiz enerji ve sürdürülebilirlik çalışmalarını anlattı.


Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden Eskişehir Anadolu Lisesi ve Ankara Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'nin hayata geçirildiği yaşam köyünü gezdi. Yaşam köyünde yer alan akıllı şehir ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yerinde gören 65 öğrenci, burada yetkililerden bilgiler aldı. Gezinin ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaret eden öğrenciler, Yaşam Köyü ve Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi hakkında Başkan Ataç'ın sunumunu dinledi.


"Öğrencilerimiz için çok değerli bir tecrübe"


Buluşmada konuk heyet adına konuşan Eskişehir Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayşe Ürkel Boz, "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi isimli projemiz kapsamında Ankara'dan misafirlerimiz var. Yoksulluğun yok edilmesi ve refahın eşit paylaşımı için kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla koordinatörlüğünü yaptığımız E-twinning projesinde 5 ortak olarak çalışmaktayız. Ortak okullarımız arasında Romanya'dan ve İtalya'dan okulların yanı sıra Türkiye'den Ankara Gazi Anadolu Lisesi ile İstanbul Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi var. Tepebaşı, örnek sürdürülebilirlik çalışmaları ve küresel model ödülü ile öğrencilerimiz için çok değerli bir tecrübe oldu" diye konuştu.


"Tepebaşı artık küresel model"


Remourban hakkında öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Başkan Ataç ise Tepebaşı'nın projeye katılma hakkı kazanan uygulayıcı 3 kentten biri olduğunu belirterek, "2014 yılında Remourban projesine dahil olduk. Ufuk 2020 Çerçeve Programı kapsamında birinci nesil Akıllı Kent Projesi İngiltere, İspanya ve Türkiye'den Tepebaşı'nın da aralarında yer aldığı 3 kentin deneyimleri ve vizyonları, öncü ve yol gösterici seçildi ve bu kentler, çevre dostu ve sürdürülebilir akıllı kent projeleriyle kentsel dönüşümleri başlattı. 2015 yılında enerji, ulaşım, bilişim ve yaygınlaştırma alanlarında başlayan bu dönüşümlerin 5 yıl içerisinde tamamlanması öngörüldü. Türkiye'de bir ilk olan bu proje 4 bileşenden oluşuyor. Sizlerin de yerinde gördüğünüz yaşam köyünde başladığımız ve tamamlama aşamasına getirdiğimiz projemiz ile marka kent olma yolunda emin adımlar atmaya devam ederken dünya çapında bir ödül alarak da büyük bir onur yaşadık. 52 ülke ve 500'den fazla katılımcı ile Birleşmiş Milletler örgütünün destekleriyle Etiyopya'nın ve Afrika Birliği'nin başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen 'Akıllı Kent Gelişimi' alanında 'Küresel Model' ödülüne layık görüldük. Tepebaşı artık küresel model. Bu ödülü almaktan ve ülkemizi burada ilk kez temsil etmekten dolayı çok mutluyuz" sözlerini kullandı.


Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş'ın da bulunduğu buluşmada misafir öğrencilere Nutuk kitabı armağan edilirken, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserleri de görüldü.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Lisesi, Eskişehir, Tepebaşı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:41 Kaynak: İHA
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