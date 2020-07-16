Başkan Ataç, "REMOURBAN 'Küresel Akıllı Şehir Modeli' olacak" - Son Dakika

Başkan Ataç, "REMOURBAN 'Küresel Akıllı Şehir Modeli' olacak"

Tepebaşı Belediyesi'nin REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirdiği Yaşam Köyü'nde tamamlanma aşamasına gelirken, projenin 3'üncü ve son konferansı online olarak gerçekleşti.

Tepebaşı Belediyesi'nin REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile hayata geçirdiği Yaşam Köyü'nde tamamlanma aşamasına gelirken, projenin 3'üncü ve son konferansı online olarak gerçekleşti.

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Tepebaşı Belediyesi, marka kent olma yolunun akıllı kent yatırımlarından geçtiği günümüzde, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile yatırımlarını taçlandırıyor. 57 villanın dönüşüm kapsamında yenilenmesi ile oluşturulan Yaşam Köyü'nde, Alzheimer hastalarını misafir edecek konukevinden çeşitli etkinliklerin yapılacağı atölyelere kadar toplumun tüm kesimlerinin, sosyal hayata katılmasına yardımcı olacak tesisler bulunuyor. Her kesimi kapsayan ve örnek bir proje olarak gösterilen REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'nin son bilgilendirme konferansı, video konferans sistemiyle online olarak gerçekleşti. Konferansa, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra uygulayıcı şehirlerin başkanları da katılarak birer konuşma yaptı. Başkan Ataç konuşmasında, REMOURBAN'ın yarının şehirleri için Küresel Akıllı Şehir Modeli olacağına inandığını kaydetti.


"Başkan Ataç: "REMOURBAN'ın yarının şehirleri için model olacağına inanıyorum"


Şehirler için sürdürülebilir bir yaklaşım benimsenerek, daha az kaynakla daha iyi sonuçlar elde edilebileceğine dikkat çeken Başkan Ataç, "Tüm dünyayı derinden etkileyen ve günlük hayatımızı değiştiren bir Korona virüs salgını geçiriyoruz. Salgın, sağlık alanının çok ötesine uzanan dünyanın kırılganlıklarının altını çizdi ve iklim değişikliği ile mücadelenin ne kadar acil olduğunu gösterdi. Şimdi asıl soru, gelecekte bu gibi durumlara daha iyi hazırlanıp hazırlanamayacağımızdır. Zorluğun fırsata dönüştürülmesi mümkün. Daha adil ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak için birlikte hareket etmeye hiç bu kadar yakın olmadık. Şehirlerimiz için sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek, daha az kaynakla daha iyi sonuçlar elde edebilir, sosyal ve sağlık yatırımlarını artırabiliriz. Benim bakış açımdan, REMOURBAN, geleneksel şehirleri akıllı şehirlere dönüştürmek için 21'inci yüzyılın en büyük zorluklarından birini ele alarak önemli bir devrim yaptı. Bu proje bizi tüm Tepebaşı sakinleri için yaşam kalitesini iyileştiren istediğimiz sonuçlara getirdi. REMOURBAN'ın yarının şehirleri için 'Küresel Akıllı Şehir Modeli' olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, Dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç, 'REMOURBAN 'Küresel Akıllı Şehir Modeli' olacak' - Son Dakika
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