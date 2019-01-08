Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Satılmışoğlu'nda

Başkan Ataç Satılmışoğlu'nda

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Satılmışoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşarak görüş ve talepleri dinledi.

Başkan Ataç Satılmışoğlu'nda, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Satılmışoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşarak görüş ve talepleri dinledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde de Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Satılmışoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. İlk olarak kadınlar ile bir araya gelen Başkan Ataç, talep ve görüşleri dinledi. Belediye çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden kadınlar, Tepebaşı Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri ile verilen pazar yeri servisi hizmeti için de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç mahalleli kadınların ardından Satılmışoğlu'nda kahvehane ziyaretinde de bulundu. Burada da mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Ataç, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verirken, gelen talep ve görüşleri de dinledi. Satılmışoğlu Mahallesi sakinleri de Başkan Ataç'a verdiği bilgiler ve ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi! Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu

Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:26:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç Satılmışoğlu'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]