Başkan Ataç Satılmışoğlu'nda

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Satılmışoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşarak görüş ve talepleri dinledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Satılmışoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşarak görüş ve talepleri dinledi.



Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kent merkezi ile birlikte kırsal mahallelerde de Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç bu kapsamda Satılmışoğlu Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluştu. İlk olarak kadınlar ile bir araya gelen Başkan Ataç, talep ve görüşleri dinledi. Belediye çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden kadınlar, Tepebaşı Belediyesi'nin elektrikli otobüsleri ile verilen pazar yeri servisi hizmeti için de Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç mahalleli kadınların ardından Satılmışoğlu'nda kahvehane ziyaretinde de bulundu. Burada da mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Ataç, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verirken, gelen talep ve görüşleri de dinledi. Satılmışoğlu Mahallesi sakinleri de Başkan Ataç'a verdiği bilgiler ve ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

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