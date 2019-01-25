Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç, Şehit Aileleri ile Bir Araya Geldi

Başkan Ataç, Şehit Aileleri ile Bir Araya Geldi

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetim ve üyelerini makamında ağırladı.

Başkan Ataç, Şehit Aileleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetim ve üyelerini makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin, Başkan Ataç'a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Şahin, "Tepebaşı Belediye Başkanlığı görevine yeniden aday olduğunuz için de çok mutluyuz. Açıkça söylemek istiyorum, sizi desteklemeye hazırız. Özel günlerin yanı sıra her zaman yanımızdasınız, bundan dolayı tüm üyelerimizin de teşekkür ve selamlarını size getirdik" ifadelerini kullandı.

Şahin ve yönetimini misafir etmekten ötürü mutlu olduğunu belirten Başkan Ataç ise, "Yıllardır birlikte ve yan yana oluşumuz çok önemliydi. Sizler bu ülkenin baş tacı olan insanlarsınız. Sizleri en iyi noktalarda, en iyi şekilde ağırlamamız ve hizmet etmemiz gerekir. Çünkü sizler gerçekten en çok sevdiklerinizi yitirdiniz, onlar canlarını verdiler ama vatanlarını vermediler. Tepebaşı Belediyesi'nin her zaman yanınızda olacağından asla şüpheniz olmasın" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Türkiye, Tepebaşı, Yaşam
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