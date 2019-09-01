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Başkan Ataç sempozyum sanatçıları ile buluştu

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılacak sanatçılar ile bir araya geldi.

Başkan Ataç sempozyum sanatçıları ile buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılacak sanatçılar ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan 6 ülkeden 10 sanatçı ile bir araya geldi. Yemek programına Başkan Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediyesinin kardeş şehri Almanya'nın Treptow-Köpenick kentinden Gudrun Kühne, Polonya'dan Janina Myranova, İspanya'dan Miguel Angel Gil Andaluz, Güney Kore'den Mun Kyung Kim, Çin'den Zhang Jingjing ve Türkiye'den ise Ece Kanışkan, Ergün Arda, Yasemin Yarol, İsmail Yardımcı ve Tarık Kartal ile sempozyum yürütme kurulu üyeleri katıldı.


Sanatçılara hitap eden Başkan Ataç, "13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumumuza hepiniz hoş geldiniz. Ülkelerinizden ve şehirlerinizden sanatınızı icra etmek üzere kentimize gelmiş olduğunuz için çok mutluyum. Burada hep birlikte keyifli ve sanat dolu günler geçireceğiz. Sizlerin ellerinizden çıkacak olan eserler de bize emanet olacak ve kentimizi süsleyecek. Eserleriniz, kentimizin sanat kimliğine eser katacak. Şimdiden emeklerinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.


Konuk sanatçılar, 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. Buluşma, Başkan Ataç'ın sanatçılara sempozyum sırasında yapacakları çalışmalarda kullanacakları seramik modelaj seti hediye etmesiyle son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:13 Kaynak: İHA
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