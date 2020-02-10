Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı.

Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katıldı.


Başkan Ataç, son olarak Süleyman Çakır Lisesi Mezunları ve Emekli Öğretmenleri Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonunda, Dernek Başkanı Fatımatül Zehra Kıraç ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Katılımcılarla tek tek selamlaşan Başkan Ataç, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Buluşmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç, "Geçtiğimiz günlerde Dernek Başkanımız Kıraç ve yönetimi beni ziyaret etmişlerdi. Kendileriyle hoş bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bugün de bir nevi iade-i ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Derneğimizle birlikte ilerleyen günlerde bir yeşil alan çalışması yapacağız. Onun hazırlığını yapıyoruz. Tepebaşı'nı hep birlikte daha güzel hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ben misafirperverliklerinden ötürü dernek başkanımıza ve üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Dernek Başkanı Kıraç ise, Başkan Ataç'ı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade ederek, düzenledikleri organizasyon davetine katılmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Buluşma, Dernek Başkanı Kıraç'ın Ataç'a derneğin rozetini takması ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi Karlı yolda drift atan alkollü stajyer sürücünün savunması 'pes' dedirtti: Hava karlı, kar lastiğim yok

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 22:24:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Ataç Süleyman Çakır mezunlarıyla kahvaltıda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]