Başkan Ataç Sürücü Kurslarının Temsilcileri ile Görüştü
59 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının yetkilileri ile bir araya geldi.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Ahmet Ataç
, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren sürücü kurslarının yetkilileri ile bir araya geldi.
Ziyarette Pelin Kızıltaş, konuk heyet adına Başkan Ataç'a çalışma, eğitim güzergahları ve faaliyetler hakkında bilgiler aktardı. Sürücü kurslarının önemine değinen Başkan Ataç da konuklarına ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.
Kurs yetkililerinin Başkan Ataç'a Mustafa Kemal Atatürk
portresi armağan ettiği buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:42 Kaynak: İHA
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