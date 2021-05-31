Başkan Ataç süt üretiminin önemine dikkat çekti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek için süt tüketimi, üreticilerimiz için de süt üretiminin desteklenmesi çok büyük önem taşıyor" dedi.

Başkan Ataç, mesajında, "Sağlıklı nesiller yetiştirebilmemiz için büyük önem taşıyan süt, üretim sektörü açısından da kritik bir yere sahiptir. Dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler, sütün faydalarının kavranması, süt tüketimini daha da artırılması için çalışmalar yapmaktadır. Biz de kentimizde bu anlamda çalışmalar sürdürüyor, süt üreticilerini elimizden geldiği ölçüde destekliyoruz. Kavacık, Uludere ve Atalantekke mahallelerinde desteklerimiz ile hayata geçirilen süt toplama merkezlerinde, 100 üreticimizin sütleri toplanıyor. Bu üç merkezde günlük olarak 5-6 ton civarında süt işleniyor ve üreticimizin emeği, kazanca dönüşüyor. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için süt tüketimi, üreticilerimiz için de süt üretiminin desteklenmesi çok büyük önem taşıyor Bu duygu ve düşünceler ile süt tüketiminin çok önemli olduğunun bir kez daha vurguluyor, üreticilerimizin yeteri kadar desteklendiği sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR