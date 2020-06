Başkan Ataç'tan 100'üncü yıl mesajı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk kez gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Ataç, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği illerden birinin Eskişehir olduğuna ve bu nedenle toplam 22 kez ziyaret ettiğine dikkat çekti. Başkan Ataç, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 100'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal'in Eskişehir'e ilk ziyareti Kurtuluş Savaşı'nı zafere dönüştürecek direnişi örgütlemek ve orduyu teftiş etmek için 21 Haziran 1920 tarihinde gerçekleşti. Yanında Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa, Genelkurmay Başkanı İsmet Bey olan Mustafa Kemal, Eskişehirli yurtseverler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Savaş yıllarında 6 kez kentimize gelen Mustafa Kemal, toplamda 22 kez Eskişehir'i ziyaret etti. Ulu önderimizin en çok ziyaret ettiği kentlerden olan Eskişehir her zaman önderini büyük bir coşkuyla bağrına bastı. Atatürk o günleri, 'Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli Mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve üstün cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok büyük yardımlarda bulunmuşlardır" sözleriyle anlatmıştır. Aradan geçen on yıllar sonunda görüyoruz ki Eskişehir, Cumhuriyet kazanımlarına sıkı sıkıya bağlı, aydınlık, huzur dolu ve dünyanın her yerinde örnek gösterilen bir kent haline geldi. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Eskişehir'e ilk gelişlerinin 100'üncü yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyorum. Eskişehir halkı, Ata'mızın değerli mirası olan Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ilk günkü heyecan ile devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR