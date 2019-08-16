Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan 17 Ağustos mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Ataç'tan 17 Ağustos mesajı

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'tan 17 Ağustos mesajı, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'nin 20. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız büyük Marmara Depremi'nden bu yana 20 yıl geride kaldı. Sanayi ve ekonomimizin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelen şiddetli, deprem binlerce insanımızın ölümüne, bir o kadar insanımızın yaralanmasına, 300 bin konutun hasar görmesine ve milyarlarca liralık maddi kaybın meydana gelmesine neden oldu.

Ülke genelinde hayatını kaybeden binlerce yurttaşımızın arasında, Sivrihisar Caddesi üzerinde yer alan Tarhan Apartmanı'nın yıkılması sonucu hayatını kaybeden 33 yurttaşımız da yer alıyor. Aradan geçen yıllara rağmen o günkü acıları asla unutmadık. Kaybettiğimiz her yurttaşımızın acısı içimizi sızlatmaya devam ediyor. Halkımızın deprem tehlikesinin yanı sıra, deprem riskinin azaltılması, yerleşim-yapılaşma konusunda bilinçlendirilerek, duyarlı toplum bilincinin yerleştirilmesi çalışmalarımız devam ediyor. 17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onları asla unutmayacağız" diye belirtti. - ESKİŞEHİR
Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediyenin tüm şirketlerine kendisini başkan olarak atayan Alinur Aktaş istifa etti
İdlib'e saldırılar sonrasında 124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 12:58:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan 17 Ağustos mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]