Başkan Ataç'tan 18 Mart mesajı - Son Dakika
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Başkan Ataç'tan 18 Mart mesajı

26 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'tan 18 Mart mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan savunmasında gözünü kırpmadan şehit düşen askerlerimizi andı. Başkan Ataç mesajında, "Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Bu onurlu zaferde on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit olarak tarihin en önemli direnişinin sembolü olmuşlardır. Dünyanın tüm ezilen uluslarına ilham veren, kaderine boyun eğmeyi reddeden kahramanların destanı olan Çanakkale Zaferi, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yürüyüşünün, Kurtuluş Savaşı'mıza kadar uzanacak ilk adımlarının atıldığı, en büyük zaferlerden biridir. Kahraman Mehmetçik'in, çağın en modern silahlarına sahip düşmana karşı yazmış olduğu destan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasının, inanç ve cesaretin bir ürünüdür" dedi.


"Bağımsızlık düşüncesini koruyup gelecek kuşaklara aktarmak temel görevimiz olmalı"


'Bağımsızlık düşüncesini korumak, bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak temel görevimiz olmalı diyen' Başkan Ataç, konuşmasına şu şekilde devam etti:


"Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, her karışı şehitlerimizin aziz kanları ile sulanmış toprakları, on binlerce hemşehrim ile birlikte görmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Eskişehirliler olarak şanlı tarihimizi tanımak, o atmosferi yerinde hissetmek adına, kardeş şehrimiz de olan Çanakkale'ye düzenlediğimiz kültür gezilerinin önemini Tepebaşı halkının da çok iyi bildiğine inanıyorum. Kahramanların destanı olan Çanakkale Savaşı, aynı zamanda ulusumuza Mustafa Kemal Atatürk gibi dahi bir lideri armağan etmiştir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan ülkemizi, Çanakkale'yi, Cumhuriyeti, kısacası bağımsızlık düşüncesini korumak; bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak temel görevimiz olmalı. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, büyük kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatan savunmasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale'de yaşamını kaybedenlerin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum." - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Çanakkale, Tepebaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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