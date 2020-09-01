Başkan Ataç'tan 2 Eylül mesajı - Son Dakika

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen Milli Mücadele'ye tüm varlığı ile katılarak destek vermiştir" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç mesajında, Eskişehir halkının kurtuluş mücadelesinde hiçbir zaman ümitsizliğe düşmediğini belirterek, "Kurtuluş günleri, kentlerin tarihinde önemli bir yer tutmaları ile birlikte, geleceğimize yön vermesi açısından da son derece değerlidir. 1922 yılının zaferlerle dolu Ağustos ayının ardından Eskişehir'in de aralarında bulunduğu birçok ilimiz, Eylül ayında düşman işgalinden kurtulmuştur. Şehrimiz, demiryollarının kavşak noktasında olması gibi stratejik açıdan önem taşıyan sebeplerle Anadolu'nun da kritik noktalarından biridir. Düşman kuvvetleri de bunun bilinci ile 22 Ocak 1919'da Eskişehir İstasyonu'nu işgal etmiştir. İşgal boyunca zorlu bir süreç yaşayan Eskişehirliler, hiçbir zaman egemenliğinden vazgeçmeyi düşünmemiş ve ümitsizliğe düşmemiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen Milli Mücadele'ye tüm varlığı ile katılarak destek vermiştir. Şehrimiz 2 Eylül 1922'de düşmandan temizlenirken Atatürk Eskişehir için, 'Eskişehir'i ve Eskişehirlileri çok iyi tanırım. Milli mücadele yıllarında büyük vatanseverlik ve büyük cesaretle mücadelemizin daima yanında olmuş, bu mücadeleye çok geniş yardımlarda bulunmuşlardır' sözlerini kullanmıştır. Düşmanın verdiği zararla büyük tahribe uğrayan Eskişehir, kentimizin çalışkan insanları sayesinde bugün ülkemizin en güzide noktalarından biri haline gelmiştir. Bu gayreti bugün devam ettiren bizler, kentimizin ülkeye örnek olurken dünyada da anılan bir yer olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çabayı vererek geleceğe adım emin adımlar ile ilerlerken, geçmişimizi de asla unutmuyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile düşman işgali altındaki vatan topraklarını çok zor şartlarda, adeta destan yazarak, egemenliğimiz için kahramanca mücadele eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi minnet ile anıyorum. Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutluyor, tüm Eskişehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR