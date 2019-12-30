Başkan Ataç'tan 2020 mesajı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Ataç'tan 2020 mesajı - Son Dakika

Başkan Ataç'tan 2020 mesajı

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'tan 2020 mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ataç, yayınladığı mesajda yeni umutlarla bir yılı daha karşıladığını ifade ederek, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakarak, yeni umutlarla bir yılı daha karşılamaya hazırlanıyoruz. Ülkemiz için hayatın her alanında ve her yurttaşımız için demokrasi, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesini omuz omuza vermeyi sürdüreceğiz. Bu mücadelemiz sırasında uluslararası alanda dahi örnek olarak gösterilen kentimiz için yılmadan çalışmaya, çevre, sağlık, enerji politikalarımız ve sosyal hayatın gelişmesine yönelik kültür ve sanat etkinliklerimize de her zamankinden büyük bir heyecan duyuyoruz. Tepebaşı dendiğinde insanların yüzünde oluşan tebessüm en büyük güç kaynağımız olacak. Tecrübemizi özen ve sevgimizle birleştirerek, çalışmalarımızla çağı yakaladığımız, gururlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Küresel gelişime birlikte katkı vereceğimiz, nice yıllar dilerim. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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