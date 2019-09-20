Başkan Ataç'tan 21 Eylül mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Ataç'ın mesajı şu şekilde:



"Tüm dünya gibi Türkiye'de her geçen gün yaşlanıyor. Demans'ın en yaygın nedeni olan Alzheimer da hafıza ve konuşmayı etkileyen, unutkanlıkla kendini gösteren, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi sorunlara yol açan bir ileri yaş hastalığı. Alzheimer özellikle 65 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerde görülmekle beraber kadınlarda görülme sıklığı biraz bir miktar daha fazla. Dünya Alzheimer Federasyonu'nun raporuna göre 2030 yılında Alzheimer hastalarının sayısının 76 milyona, 2050 yılında 135 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkemizde ise 350 ila 400 bin civarında Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Alzheimer her geçen gün önem kazanırken, bu alandaki çalışmalar da umut vaat ediyor. Alzheimer, bellek kaybının artması ve unutkanlığın belirginleşmesi sonucu, bireyin günlük işlerini yapma ve planlamada olduğu kadar, konuşurken basit kelimeleri bile bulmakta zorlanmasına; karar verme ve yargılama yeteneğinin zayıflamasına, yön kaybı sonucu oturduğu adresi bulamamasına kadar bir dizi olumsuzluklara yol açıyor. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, Alzheimer'dan korunmak ve hastalara yönelik tedavi için uzmanların tavsiyelerine uygun bir beslenme ve yaşam biçimini benimsemek süreci geciktirmek açısından çok büyük önem taşıyor."



Çağın amansız hastalıklarından biri olan Alzheimer'e karşı dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Başkan Ataç mesajında, "Çağımızın amansız hastalıklarından biri olan Alzheimer'e karşı bireyin korunması, hastalığa yakalananların da tedavisi için çaba harcıyor, bu alandaki deneyimleri bir araya getirmeye gayret ediyoruz. Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü içindeki Alzheimer Konukevi, bu çabaların ortaklaştırıldığı adres oldu. Eskişehir Alzheimer Derneği ile birlikte 2013 yılında açtığımız ve Yaşam Köyü'nde hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konukevi, Eskişehir'de Alzheimer ile mücadele eden hastaların ve ailelerin umudu oldu. Farklı kuruluş ve kişilerin verdiği destekler, bu yöndeki çabalarımızı güçlendiriyor ve geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor. Bu önemli farkındalık gününde tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, her zaman hastalarımızın ve yakınlarının yanında olacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR