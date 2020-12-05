Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajı - Son Dakika

Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajı

05.12.2020 12:46
Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 86. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç, mesajında, "Özgürlük ve bağımsızlık için çok büyük mücadeleler veren güzel ülkemiz büyük zaferini, kurduğu aydınlık Cumhuriyet ile taçlandırmıştır. Demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden biri olan seçme ve seçilme hakkı ile de vatandaşların ülke yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamıştır. Ülkemizde kadınlar, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesinden önce elde etmiştir. 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, 26 Ekim 1933 tarihinde köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, 5 Aralık 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Fransa, İtalya, Hırvatistan ve Slovenya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, Yunanistan'dan 15, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınması, elbette Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi anlayışının bir neticesidir. Kurtuluş Savaşı'nda cephede kahramanca mücadele veren kadınlarımız böylece uygarlık mücadelesinde de hak ettiği yeri almıştır. Atatürk'ün, 'Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk Kadınının elindedir ve onu yetki ve başarıyla kullanacaktır' sözüyle kadınlara verdiği aydınlanma görevi, bugün hala önemini korumaktadır. Her alanda kadın ve erkeğin eşit temsilinin olduğu bir toplum inancıyla, cesur ve aydınlık kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünü kutluyorum" sözlerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajı

Ahmet Ataç, Özgürlük, Tepebaşı, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan 5 Aralık mesajı - Son Dakika


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