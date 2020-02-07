Başkan Ataç'tan 96 yaşındaki Hanife nineye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan 96 yaşındaki Hanife nineye ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'tan 96 yaşındaki Hanife nineye ziyaret

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yenibağlar Mahallesi sakinlerinden 96 yaşındaki Hanife Özokçu'yu evinde ziyaret etti.

Başkan Ataç'tan 96 yaşındaki Hanife nineye ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yenibağlar Mahallesi sakinlerinden 96 yaşındaki Hanife Özokçu'yu evinde ziyaret etti. Başkan Ataç, "Büyüklerimiz başımızın tacı. Onları rahat ettirmek için tüm çabamız ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Eskişehirliler ile bir araya geldiği ev ziyaretleri aralıksız şekilde devam ediyor.


Başkan Ataç son olarak Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden Özokçu ailesinin konuğu oldu. Ziyaretinde aile mensupları ile görüşen Başkan Ataç, 1924 doğumlu Hanife Özokçu'nun sağlık durumu hakkında da bilgiler aldı. Hanife Özokçu ile sohbet eden Başkan Ataç ziyareti hakkında yaptığı değerlendirmesinde, "Yaşça büyüğümüz olan vatandaşlarımızı elimizden geldiğince yalnız bırakmamaya gayret ediyorum. Bugün de Hanife Özokçu'yu ziyaret ederek elini öptüm. Kendisinin maşallah sağlık durumu çok iyi ve beni de mutluluk ile karşıladı. Büyüklerimiz başımızın tacı. Onları rahat ettirmek için tüm çabamız ile çalışmaya devam edeceğiz. Hanife Teyze ve ailesine gösterdikleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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