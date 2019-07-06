Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan amatör sporlara destek
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Başkan Ataç'tan amatör sporlara destek

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Adanırspor Futbol Kulübü'nün yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Ataç'tan amatör sporlara destek, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Adanırspor Futbol Kulübü'nün yöneticileri ile bir araya geldi.

Adanırspor Futbol Kulübü Başkanı Hasan Ermiş ve yönetimi Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette kulüp faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler veren Ermiş, amatör spora sağladığı katkılardan dolayı da kendisine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederken, spor ve amatör spor kulüplerine büyük önem verdiğini ifade etti. Tepebaşı Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılan spor tesislerinden, amatör spor kulüplerinin yararlanmaya devam edeceğini de belirten Başkan Ataç, çalışmalarında Ermiş ve beraberindekilere başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:39 Kaynak: İHA
Ahmet Ataç, Tepebaşı, Futbol, Yaşam
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