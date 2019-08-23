Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan asırlık Emine nineye ziyaret
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Başkan Ataç'tan asırlık Emine nineye ziyaret

45 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi sakinlerinden 99 yaşındaki Emine Ayvaz'ı ziyaret ederken, "Büyüklerimiz bizim başımızın tacı. Onları rahat ettirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ataç'tan asırlık Emine nineye ziyaret, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi sakinlerinden 99 yaşındaki Emine Ayvaz'ı ziyaret ederken, "Büyüklerimiz bizim başımızın tacı. Onları rahat ettirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, ev ziyaretleri kapsamında Eskişehirli vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç son olarak Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden Ayvaz ailesinin konuğu oldu. Ziyaretinde ev sahibi Hayrettin Ayvaz ve aile mensupları ile sohbet eden Başkan Ataç, ailenin en büyüğü olan 1920 doğumlu Emine Ayvaz ile de özel olarak görüştü. Emine Ayvaz ile uzun süre sohbet eden Başkan Ataç, kendisinin sağlık durumu hakkında da yakınlarından bilgi aldı.


Ziyaret esnasında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, "Yaşça büyüğümüz olan vatandaşlarımızı elimizden geldiğince yalnız bırakmamaya gayret ediyorum. Bugün de Emine Ayvaz'ı ziyaret ederek elini öptüm. Kendisinin maşallah sağlık durumu çok iyi ve beni de sevinç ile karşıladı. Büyüklerimiz bizim başımızın tacı. Onları rahat ettirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kendisine ve ailesine gösterdikleri misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.


Emine Ayvaz da Başkan Ataç'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini belirterek teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Şirintepe, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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