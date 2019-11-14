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Başkan Ataç'tan başarılı gence tebrik

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye'deki eğitiminin ardından Boston Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başlayacak Zeynep Atak ile bir araya geldi.

Başkan Ataç'tan başarılı gence tebrik, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye'deki eğitiminin ardından Boston Üniversitesi'nde akademisyen olarak göreve başlayacak Zeynep Atak ile bir araya geldi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'in başarılı gençleri ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Ataç son olarak Boston Üniversitesi'nde akademisyenliği kabul gören Zeynep Atak'ı makamında ağırladı. Başkan Ataç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Moleküler Biyoloji ve Genetik programını başarı ile tamamlamasının ardından ABD'deki en saygın üniversitelerden biri olan Boston Üniversitesi'nde akademisyenlik görevine başlayacak olan Atak ve ailesini tebrik ederken sürdürdüğü çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Boston Üniversitesi'nde down sendromu üzerine çalışma yapmak üzere akademisyen olarak görev yapacak olan Zeynep Atak ve ailesi de Başkan Ataç'a ilgisi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Boston Üniversitesi, Zeynep Atak, Tepebaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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