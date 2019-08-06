Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan Başkan Işık'a ziyaret
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Başkan Ataç'tan Başkan Işık'a ziyaret

36 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ataç'tan Başkan Işık'a ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın Eskişehir'e komşu belediyelere gerçekleştirdiği ziyaretler sürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Fikriye Güven Zaptiye ve Erdoğan Aydoğmuş ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Neslihan Özcan'ın kendisine eşlik ettiği ziyarette Başkan Ataç, Başkan Işık'a görevinde başarı dileklerini iletti. Kütahya ve Eskişehir'in geçmişten günümüze köklü komşuluk ilişkileri içinde olduğunu ifade eden Başkan Ataç, iki kentin yerel yönetimlerinin de iletişim halinde olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Başkan Ataç'ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu belirten Başkan Işık da Eskişehir ve Kütahya'nın sadece mesafe olarak değil, birçok yönden yakın olduğuna değindi. Ziyarette ayrıca belediyecilik çalışmaları hakkında da istişarelerde bulunuldu.

Buluşma sonunda Başkan Ataç, Başkan Işık'a devrim arabasının camdan bir figürünü hediye ederken; Işık da Ataç'a Kütahya çinisinden bir fincan takımı armağan etti. - ESKİŞEHİR
Ahmet Ataç, Alim Işık, Tepebaşı, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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