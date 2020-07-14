Başkan Ataç'tan Engelliler Montaj Atölyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Başkan Ataç'tan Engelliler Montaj Atölyesi'ne ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye'deki OSB'ler arasında ilk olma özelliğini taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye'deki OSB'ler arasında ilk olma özelliğini taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi'ni ziyaret etti.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ataç, daha sonra beraberindekilerle birlikte Türkiye'de bir ilke imza atılarak "Üretene engel yok" sloganıyla Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesini ziyaret etti. Başkan Ataç ve beraberindekiler, burada yürütülen çalışmalar hakkında atölye öğretmenlerinden bilgi alarak, çalışanlarla sohbet etti.


Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin çok güzel işlere imza attığını söyledi. Eğitim konusunda yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirten Ataç, "Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Nadir Küpeli ve ekibi, seçileli çok kısa bir süre olmasına karşın çok önemli projelere imza attı. Bugüne kadar organize sanayi bölgesinde yapılmayan projeleri hayata geçirdi. Özellikle eğitim konusunda yapmış oldukları çalışmalar parmakla gösterilecek çalışmalar. Bu şehirde yaşayan biri olarak Küpeli ve yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum" dedi.


"Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri içerisinde ilk"


Başkan Ataç, EOSB ile Türkiye'de ilk olan bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ve atölyenin 5 ay gibi kısa sürede içerisinde 300 bin parça montaj yaparak olağanüstü işlere imza attığına dikkat çekti. Ataç, ulvi bir işe imza atmanın gururunu yaşadıklarını da ifade ederek, "Atölyemiz Türkiye'de organize sanayi bölgeleri içerisinde ilk. Toplumda özel çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. 20 yaşından sonra Türkiye'de engellilerin gidebileceği hiçbir yer yok. Ancak bu tip çalışmalarla onları sosyal hayata dahil edebiliyoruz. Onlara sahip çıkmak, onların geleceğini hazırlamak çok önemli. Gençlerimizi bu şekilde güvence altına alarak ailelerini ve onları rahatlatmak, endişelerini gidermek gerçekten ulvi bir iş. Eskişehir her zaman olduğu gibi öncülüğünü gösteriyor ve Türkiye'ye örnek projelere imza atıyor. Bu projemiz sayın başkanımız tarafından diğer bölgelere de duyuruldu. Diliyoruz ki onlar da böylesine önemli ve hayırlı bir işi bölgelerinde hayata geçirirler. Diğer illerimizin de engelli bireylerimize sahip çıkmalarını diliyorum" diye konuştu.


"Hem şehrimize hem de insanlığa ışık oldu"


EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise, Tepebaşı Belediyesi ile kutsal bir göreve imza attıklarını anlatarak, "Pandemi dolayısıyla üretimimize 3 ay gibi bir ara vermek zorunda kaldık. Kontrollü şekilde tekrar faaliyetlerimize başladık. Ahmet Başkanımıza böylesine kutsal görevi bizimle beraber yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Hem şehrimize hem de insanlığa ışık oldu. Bu projenin fikir babası Tepebaşı Belediyesi'dir. Bu çalışmamızı tüm organize sanayi bölgelerine ilettim. Eskişehir'de böyle bir uygulama yaptık, gençlerimize bir nevi özgürlüğünü kazandırdık, diye. Burada gençlerimize özgüvenlerini kazandırıyoruz, aile bütçesine katkı sağlamalarına vesile oluyoruz. Bu örneklerin artırılması gerekiyor. Bölge müdürlüğü olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Öğretmenlerimize göstermiş oldukları sıcak ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca sanayicilerimize atölyeye iş verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


"Kalkınma eğitimden geçer"


Başkan Küpeli, yönetim olarak eğitime çok önem verdiklerini ve kalkınmanın eğitimden geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:


"Organize Sanayi Bölgesi olarak aldığımız tüm kararlarda yönetim kurulumuzun imzası var. Eğitime olan inancımız bizleri buralara getirdi. Bir neslin ıslahı sadece ve sadece eğitimle olur. Eğitim noktasında çok güzel işler başardık. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz geçtiğimiz yıl 100 öğrenci ile eğitim hayatına başladı. Bu sene 270 öğrenci daha almayı planlıyoruz. Biz kalkınmamızın eğitimden geçtiğini biliyoruz. Eğittiğimiz insanlar nitelikli iş gücüne katılan bir ordu olacaktır. Ne iş olsun yaparım anlayışı ile ülkemizin kalkınması, ihracatının artırılması, gelişmiş ülkeler seviyesinin üzerine çıkması hayaldir. Organize sanayi bölgesi olarak üzerimize düşen görevlerden biri olan eğitim konusunda bundan sonra da dört elle sarılmaya devam edeceğiz."


Engelliler Montaj Atölyesi ziyaretinden sonra Başkan Ataç ve Küpeli ile beraberindekiler çalışmaları devam eden Yaşam Merkezi, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ana Kampüs inşaatı ile Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi'nde (MEGEM) de incelemelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan Engelliler Montaj Atölyesi'ne ziyaret - Son Dakika
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