Başkan Ataç'tan Erol'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ataç'tan Erol'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Başkan Ataç'tan Erol'a hayırlı olsun ziyareti

7 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İnönü Ziraat Odası Başkanı Ergün Erol'u makamında ziyaret etti.

Başkan Ataç'tan Erol'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İnönü Ziraat Odası Başkanı Ergün Erol'u makamında ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İnönü Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Ergün Erol'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat'ın da yer aldığı ziyarette Başkan Ataç, Erol'u tebrik ederek yeni görevinde başarılar temenni etti. Başkan Ataç, "Sevgili Ergün Erol'un İnönü Ziraat Odası Başkanı seçilmesini, sevinç ile öğrendim. Kendisi Dutluca Mahallesi muhtarlığını da başarı ile icra ediyordu. İnönü'ye önemli hizmetler yapacağına eminim, bizler de destekçisi olacağız. Yönetim kuruluna gelecekteki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Erol ise "Ahmet Ataç Başkanımıza bu nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Devraldığımız görev ile İnönü çiftçileri ve üyelerimiz için çalışmaya başladık. İnönü Ziraat Odası'nı daha iyi noktalara getirmek amacındayız" dedi.


Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, İnönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:37 Kaynak: İHA
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