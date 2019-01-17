Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan Eskişehirli Esnaflara 'Hayırlı İşler' Ziyareti

Başkan Ataç'tan Eskişehirli Esnaflara 'Hayırlı İşler' Ziyareti

31 dakika önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren esnaflar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Ataç'tan Eskişehirli Esnaflara 'Hayırlı İşler' Ziyareti, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren esnaflar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Esentepe Mahallesi'nde çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret etti ve bol kazançlar diledi. Mahalle esnafı ile görüşen Başkan Ataç, kırtasiyelerden anahtarcılara, kasaplardan kuruyemişçilere kadar pek çok esnaf ile buluşarak sıkıntıları dinledi. Mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret eden Başkan Ataç, vatandaşlarla sohbet etti. Ataç, ayrıca Esentepe Mahallesi'nde bulunan Tozman Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne de uğradı. Burada dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Ataç'a, başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür eden dernek yöneticileri, bir de dernek logolu duvar saati armağan etti.

Çok sayıda esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede, esnafın nabzını tuttuğuna dikkat çekerek, "Esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Esentepe Mahallesi'nde hizmet veren esnaflarımız da bizleri ilgiyle karşıladı, hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten mali açıdan zor günler geçiriyorlar, satışlarından memnun olan bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnaf kardeşlerimizin her daim yanındayız. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar zaten halkımızın da içinde oldukları için görüşleri çok değerli. Hepsine kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle esnafı da Başkan Ataç'a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Eskişehir, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üniversite Öğrencisi Köpek Saldırısıyla Yaralandı Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak

Kadın İzleyicinin, 80 Yaşındaki Kocasıyla İlgili İtirafı Sunucuyu Şaşkına Çevirdi MHP Lideri Devlet Bahçeli '10 Years Challenge' Akımına Katıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 16:39:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Ataç'tan Eskişehirli Esnaflara 'Hayırlı İşler' Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]