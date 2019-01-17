Başkan Ataç'tan Eskişehirli Esnaflara 'Hayırlı İşler' Ziyareti
31 dakika önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren esnaflar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.
Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Eskişehir
'de faaliyet gösteren esnaflar ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Esentepe Mahallesi
'nde çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret etti ve bol kazançlar diledi. Mahalle esnafı ile görüşen Başkan Ataç, kırtasiyelerden anahtarcılara, kasaplardan kuruyemişçilere kadar pek çok esnaf ile buluşarak sıkıntıları dinledi. Mahalledeki kahvehaneleri de ziyaret eden Başkan Ataç, vatandaşlarla sohbet etti. Ataç, ayrıca Esentepe Mahallesi'nde bulunan Tozman Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne de uğradı. Burada dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Ataç'a, başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür eden dernek yöneticileri, bir de dernek logolu duvar saati armağan etti.
Çok sayıda esnaf ve vatandaş ile bir araya gelen Başkan Ataç yaptığı değerlendirmede, esnafın nabzını tuttuğuna dikkat çekerek, "Esnafımız ile bir araya gelmeye devam ediyoruz. Esentepe Mahallesi'nde hizmet veren esnaflarımız da bizleri ilgiyle karşıladı, hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten mali açıdan zor günler geçiriyorlar, satışlarından memnun olan bir esnaf bulmak çok zor. Biz de ekonomik mücadele veren esnaf kardeşlerimizin her daim yanındayız. Kendileri ile kentimize ilişkin her konuda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onlar zaten halkımızın da içinde oldukları için görüşleri çok değerli. Hepsine kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Mahalle esnafı da Başkan Ataç'a ziyareti ve iyi dilekleri için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:08 Kaynak: İHA
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