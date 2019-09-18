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Başkan Ataç'tan Gaziler Günü mesajı

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Ataç'tan Gaziler Günü mesajı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Ataç mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ve 'Mareşal' unvanlarının verildiği 19 Eylül 1921 tarihi, her yıl Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Şehit ve gazilerimizin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkların hakkını asla ödeyemeyiz. Aziz şehitlerimizin hatıralarına duyduğumuz saygı, gazilerimize ve ailelerine destek olma görev ve sorumluluğumuz her zaman aynı minnettarlık içinde devam edecek. Şehit yakınlarımızla, gazilerimiz ve aileleriyle, yılın tek günü değil her gün, birlikte olmaktan, üzerimize düşen görevleri yerine getirmekten, karşılaştıkları sorunların aşılması için çaba göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu önemli günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı, bütünlüğü ve ulusumuzun esenliği için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimizi ve bu uğurda gazi olmuş tüm vatanseverleri, saygı, sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:18 Kaynak: İHA
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